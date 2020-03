Grüne: «aus der Kommunalpolitik nicht mehr wegzudenken»

München (dpa/lby) – Die bayerischen Grünen gehen trotz Schlappen etwa im Rennen um das Oberbürgermeisteramt in München gestärkt aus der Kommunalwahl. «Wir haben bei den Stadt- und Gemeinderatswahlen stark zugelegt. Wir sind aus der Kommunalpolitik nicht mehr wegzudenken», sagte Grünen-Chefin Eva Lettenbauer in einem Interview des Bayerischen Rundfunks (Bayern 2, «radioWelt am Morgen») am Montag. Sie zeigte sich demnach erfreut über Stimmenzuwächse.

In mehreren kreisfreien Städten und Landkreisen gingen die grünen Kandidaten nun in die Stichwahlen, hieß es weiter. In der Landeshauptstadt hingegen hatte OB-Anwärterin Katrin Habenschaden knapp gegen Kristina Frank (CSU) verloren, die nun in knapp zwei Wochen gegen Amtsinhaber Dieter Reiter (SPD) in die Stichwahl zieht.