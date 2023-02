Grüne Au in Hof: Hofs Oberbürgermeisterin Eva Döhla besichtigt das Stadion

Der Putz bröckelt, die Feuchtigkeit hängt in den Wänden und es riecht muffig. Es ist nicht neu, dass das Fußball-Stadion Grüne Au in Hof sanierungsbedürftig ist. Ende des Jahres kam die gute Nachricht: Die Stadt Hof kann mit 4,6 Millionen Euro aus dem Förderprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ rechnen. Es bleibt ein Eigenanteil von 1,5 Millionen Euro für die Stadt. Hofs Oberbürgermeisterin Eva Döhla hat sich gemeinsam mit dem hochfränkischen SPD-Bundestagsabgeordneten Jörg Nürnberger das Stadion angeschaut. Dabei wurde nochmal verdeutlicht: Die Kabinen sollen neu aufgebaut und um einen Anbau ergänzt werden. Auch die Duschen und Sanitäranlagen sollen überholt werden. Bei den Planungen spielt auch die Barrierefreiheit eine wichtige Rolle. Während der Bauarbeiten soll der Spielbetrieb nicht beeinträchtigt werden, heißt es aktuell. Auf den Dächern könnten Photovoltaikanlagen zum Einsatz kommen.