Grüne Aktiengesellschaft: Regionalwert AG Oberfranken gegründet

Als grüne Aktiengesellschaft geht ab sofort die sogenannte Regionalwert AG Oberfranken an den Start. Sie hat sich kürzlich neu gegründet – mit dem Ziel, regionale Bio-Projekte zu finanzieren. Unternehmer mit einer guten Geschäftsidee können sich ab sofort dort bewerben. Die Idee dahinter: Umweltbewusste Bürger, die die Agrarwende nicht abwarten wollen, kaufen Aktien und mit diesem Geld werden regionale Unternehmen mit ökologischen und nachhaltigen Ideen zur Lebensmittelproduktion gefördert. Das kann der junge Öko-Landwirt sein, der sich nicht selbst ein Gewächshaus leisten kann oder die Inhaberin einer Kantine, die sie auf ökologisches Essen umstellen will. Bundesweit ist es die sechste solche Regionalwert AG. Wer die Menschen dahinter kennenlernen möchte, kann diesen Sonntag zum Apfelfest auf dem Lindenhof in Bayreuth kommen. Die neue Regionalwert AG Oberfranken hat dort einen Infostand.