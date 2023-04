Für NSU-Ausschuss gestimmt: Grüne-Abgeordnete verliert Ämter

Mitten in der «Cum-Ex»-Steueraffäre traf sich Scholz mit einem Gesellschafter der Warburg Bank. Später konnte er sich an Einzelheiten (…)

Gerade mal vier Wochen sind es noch bis zur Bürgerschaftswahl in Bremen. SPD und CDU schicken für einen erfolgrechen Wahlkampfauftakt (…)

SPD und CDU starten in Bremen in heiße Wahlkampfphase

Der amerikanische Traum vom Tellerwäscher zum Millionär könnte in Deutschland vom Taxifahrer zum Außenminister lauten. Joschka Fischer (…)

Die einen feiern das kurz bevorstehende Runterfahren der letzten deutschen Atomkraftwerke, die anderen stellen es in Frage. Das ist (…)

Vater des Amok-Schützen Philipp F. wandte sich an Behörden

Anklage nach Farbattacke von Klimaaktivisten bei Grünen

Sie richteten am Gebäude der Bundesgeschäftsstelle der Grünen in Berlin einen Schaden von etwa 20.000 Euro an. Nun müssen sich zwei (…)