Gründungsradar 2020: Hochschule Hof unter den Top 30

Die Hochschule Hof zählt zu den Top 30 bayerischen Hochschulen mit hervorragendem Umfeld für eine vielversprechende Gründungs- und Start-up-Kultur. Das zeigt das Ergebnis des Rankings „Gründungsradar 2020“. Das bedeutet, dass junge Menschen hier die Möglichkeit bekommen, ihre Ideen und Visionen weiter zu entwickeln und anzuwenden. Wissenschaftsminister Bernd Sibler gratuliert allen Hochschulen zu diesem Ergebnis. Das Potenzial der jungen Menschen und ihren Gründermut, sollen sie an den Hochschulen auch in Zukunft bestmöglich entfalten können, so Sibler weiter.