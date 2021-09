Gründerzentrum Einstein1: Wasserstoff-Gründer überreichen Spenden

Für viele ist es ein Traum: Irgendwann mal eine eigene Firma zu haben. Für die meisten geht er nicht in Erfüllung. Das Digitale Gründerzentrum Einstein1 in Hof hat aber auch schon viele Firmengründungen ermöglicht. Die erfolgreichen Gründer wollen jetzt etwas zurückgeben. Einige Wasserstoff-Gründer der Hochschule Hof übergeben am Nachmittag um 13.30 Uhr Spenden an das Einstein1-Team. Bei dem Termin will der neue Geschäftsführer des Digitalen Gründerzentrums Dr. Jens Löbus außerdem die aktuelle Startup-Szene vorstellen.

(Symbolbild)