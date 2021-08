Gründerzentrum Einstein 1: Jens Löbus neuer Geschäftsführer

Wer ein neues Start-Up gründen will, hat zwar den Vorteil es selbstständig nach den eigenen Vorstellungen aufzubauen. Gerade in der Anfangszeit ist das aber nicht immer leicht. Hier in der Region bekommen genau solche Menschen seit gut zwei Jahren Unterstützung an der Hochschule Hof – im Digitalen Gründerzentrum Einstein 1. Das hat jetzt einen neuen Geschäftsführer. Jens Löbus hat sich offiziell vorgestellt:

Löbus ist bereits seit 2015 als Dozent an der Hochschule Hof tätig. Sein neues Amt als Geschäftsführer hat er bereits aufgenommen.