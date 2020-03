Großvater wegen sexuellen Missbrauchs vor Gericht

München/Seefeld (dpa/lby) – Vor dem Landgericht München II beginnt heute ein Prozess um hundertfachen Kindesmissbrauch. Ein 56 Jahre alter Mann aus Seefeld steht vor Gericht, weil er sich über Jahre an seinen Stief-Enkeln und deren Freunden vergangen haben soll. Zu den mehr als 700 Taten, die einen Zeitraum von 15 Jahren umfassen, soll es im Haus des Angeklagten gekommen sein – aber auch im Wald und in einer Kirche. Der Mann ist wegen schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern und Vergewaltigung angeklagt. Er sitzt seit August 2018 in Untersuchungshaft.