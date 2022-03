Großprojekt Frankenwaldbrücken: BUND Naturschutz fordert Stopp der Planungen

Vor kurzem hat der Landkreis Hof seinen Haushalt für dieses Jahr festgelegt. Ein großes Projekt sind weiterhin die Frankenwaldbrücken übers Höllental. Auch wenn für die Höllentalbrücken keine weiteren Mittel im Haushalt stehen, weil noch zwei Millionen Euro dafür übrig sind, waren sie doch Diskussionsthema unter den Räten. Angesichts steigender Energie- und Rohstoffpreise fordert die SPD, die Kosten neu zu berechnen. Von den Grünen kam der Vorschlag die Priorität der Brücken sogar ganz zu überdenken.

Auch der BUND Naturschutz fordert jetzt einen Planungsstopp für das Millionenprojekt.

In einem offenen Brief an Landrat Oliver Bär verweist der BUND auf die Entwicklung in den letzten zwei Jahren. Corona, die Klimakrise und der Krieg in der Ukraine würden die Gegebenheiten in unserer Region verändern. Man könne nicht abschätzen, wie viel Energie und Geld zur Bewältigung der Krisen benötigt werden. Der BUND fragt deshalb, ob die Frankenwaldbrücken überhaupt noch zeitgemäß sind. Immerhin gebe es auch nur Kostenschätzungen, die zudem älter als zwei Jahre sind. Die geschätzten 23 Millionen Euro für das Projekt würden aus Sicht des BUND wegen der steigenden Baukosten bei weitem nicht ausreichen.

Die Naturschützer fordern den Landrat auf, die Planungen zu beenden. Die übrigen zwei Millionen Euro könnten für Klimaschutzprojekte, Initiativen zur Energieunabhängigkeit oder zur Entlastung der Kommunen genutzt werden.