Die Profis haben am vergangenen Wochenende ihr Können bewiesen beim Weltcup der Nordischen Kombination in Klingenthal. Ab heute sind der Nachwuchs und Sportler mit Behinderung dran. Am Vormittag sind die Winter-Vogtlandspiele in der Arena in Klingenthal gestartet – unter anderem mit Langlauf- und Rodelwettbewerben. Bis zum Sonntag sind außerdem ein Kindergarten-Sportfest, eine Winterwanderung und in Schöneck der Riesenslalom im Ski Alpin geplant.