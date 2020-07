Großes Projekt: Ochsenkopf-Seilbahn verzögert sich

Ein „Leuchturm Projekt für die Ochsenkopf-Region“. So nennt der Bayreuther Landrat Florian Wiedemann die geplanten Seilbahnen am Ochsenkopf. Vor allem an der Süd-Seite geht seine „Herzensangelegenheit“ aber deutlich langsamer voran, wie geplant. Grund dafür ist, dass die Südseite größtenteils ein Wasserschutzgebiet ist. Daher bekommt zum Beispiel die Stadt Bayreuth 20 Prozent ihres Wassers. Florian Wiedemann:

Gestern ist in der Zweckverbandssitzung beschlossen worden, dass das Ausschreibungsverfahren für den Bau der Seilbahn verlängert wird. Während das noch läuft soll ein Hydrologisches Gutachten erstellt werden – heißt im Klartext, dass alles wasserschutzrechtliche geklärt wird. Ende August wird dann das Ergebnis erwartet, ob überhaupt gebaut werden kann oder wie das Konzept verändert werden muss.