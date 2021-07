Großes Lob für Podcast: Schüler der neunten Klasse geben Einblick in Pflegeberufe

Gerade in Zeiten der Pandemie haben wir immer wieder festgestellt, wie wichtig Pflegekräfte sind. Um zu zeigen, wie facettenreich und bedeutsam Pflegeberufe sind, haben sieben Schüler(innen) der neunten Klasse der Johann-Georg-August-Wirth-Realschule Hof einen Podcast in Eigenregie produziert. Dafür gab es jetzt großes Lob von Oberbürgermeisterin Eva Döhla. Der 45-minütige Podcast bietet einen intensiven Einblick in den Bereich der Pflege und soll Lust auf eine Ausbildung machen. Darin zu hören sind nicht nur Pflegende, sondern auch Angehörige oder Pflegebedürftige Menschen.

>>Hier<< könnt ihr euch den Podcast anhören!