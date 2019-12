Großes Fest: Vor 30 Jahren ging die Brücke zwischen Hirschberg und Tiefengrün auf

Heuer haben wir 30 Jahre Mauerfall gefeiert. So langsam geht das Jubiläumsjahr zu Ende. In der Euroherz-Region steht allerdings noch eine Feier auf dem Programm. Heute vor 30 Jahren hat sich die Brücke zwischen Hirschberg in Thüringen und Tiefengrün in Oberfranken geöffnet. Nur einen Tag später konnten Menschen aus Ost- und Westdeutschland gemeinsam Silvester feiern und an der Saalebrücke Raketen steigen lassen.

Die beiden Gemeinden feiern dieses Ereignis am Abend. Um 17 Uhr gibt es vor dem Museum für Gerberei- und Stadtgeschichte in Hirschberg Thüringer Bratwürste, Bayerisches Bier und Glühwein.