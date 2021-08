Großer Kornberg: Zweckverband trifft sich mit Naturschützern

Der Druck scheint zu wirken. Nachdem der Fichtelgebirgsverein und zuletzt auch der Landesbund für Vogelschutz angekündigt haben, gegen den geplanten Mountainbike-Park am Kornberg klagen zu wollen, meldet sich jetzt der Zweckverband zu Wort. Der Wunsiedler Landrat Peter Berek betont in einer Mitteilung, alle Interessen berücksichtigen zu wollen. Deshalb hat es zuletzt zwei Gespräche mit dem Fichtelgebirgsverein und einem Fachplaner aus den Bereichen Naturschutz und Forst gegeben. Dabei ging es unter anderem um weitere Maßnahmen zum Schutz der Arnika-Bestände und weiterer Pflanzen. Der Nordweg soll außerdem künftig Teil des Fränkischen Gebirgswegs sein. Dafür ermittelt die Uni Bayreuth mit Wildkameras, wo und wie viele Besucher sich dort aufhalten. Bevor dieser Prozess nicht abgeschlossen ist, soll es keinen Eingriff in die Natur geben, so Berek.