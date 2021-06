Großer Kornberg: Arbeiten am Kornberghaus in den letzten Zügen

Der Große Kornberg soll zum Naherholungs- und Tourismusgebiet werden. Dafür soll unter anderem ein Mountainbike-Park entstehen. Bei Naturschützern sorgt das Projekt für Kritik. Trotzdem geht es mit den Arbeiten voran, das hat sich bei der jüngsten Sitzung des zuständigen Zweckverbands gezeigt. Die Arbeiten am Kornberghaus sind nämlich so gut wie abgeschlossen, auch die Innenausstattung ist schon da. Im Sommer soll das Kornberghaus an Wasser und Abwasser angeschlossen werden, im September wird voraussichtlich das Pumpwerk gebaut.

Die Planungsunterlagen für den Mountainbike-Park liegen noch bis Ende Juni aus. Die Stellungnahmen dazu sollen beim Bauantragsverfahren berücksichtigt werden. Kritik gab es ja vor allem, weil durch das Projekt der Lebensraum der Tiere zerstört wird. Der Zweckverband hat deshalb beschlossen, Kameras aufzustellen, um zu zeigen, wo und wie lange sich die Besucher aufhalten.