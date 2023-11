Ein 47 Jahre alter Mann ist bei einem Arbeitsunfall im mittelfränkischen Burghaslach (Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim) verletzt worden. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, hatte ein 20 Zentimeter großer Holzsplitter am Freitag seinen Unterarm durchbohrt, als sich bei Holzarbeiten ein Brett in einer Maschine verkantete. Der Mann wurde mit einen Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr bestehe nicht, hieß es.