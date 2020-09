Großer Fund von scharfen Schusswaffen in der rechten Szene

Bardowick/Potsdam (dpa) – Mehr als 80 Aktivisten einer kurdischen Jugendbewegung sind in einem Zug von Lüneburg in Richtung (…)

Dortmund (dpa) – Ermittler sind bei einer Wohnungsdurchsuchung in Dortmund überraschend auf ein ganzes Waffen- und (…)

Waffenlager in Wohnung entdeckt: Durchsuchung fortgesetzt

Solingen/Mönchengladbach (dpa) – Nach dem Tod von fünf Kindern werden in Solingen nach Angaben der Stadt zwei Schulen unter (…)

Leipzig erlebt dritte Krawallnacht in Folge

Leipzig (dpa) – In Leipzig ist es am Samstagabend zum dritten Mal in Folge zu heftigen Ausschreitungen gekommen. Im Stadtteil (…)