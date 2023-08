Großer Feuerwehreinsatz: Klebergemisch in Rehauer Firma ausgelaufen

Bei der Firma Lamilux in Rehau kam es am Nachmittag zu einem Großeinsatz der Feuerwehr. Aus einem Kunststoffbehälter ist durch die hohen Temperaturen ein Klebergemisch ausgelaufen, was wiederum zu einer Verrauchung geführt hat. Das bestätigt die Integrierte Leitstelle Hochfranken auf Nachfrage von Radio Euroherz. Es habe aber nicht gebrannt. Nachdem die Flüssigkeit bei Körperkontakt jedoch trotzdem gefährlich ist, sind die Einsatzkräfte mit entsprechenden Schutzanzügen vor Ort. Der Rauch war in ein Fabrikgebäude gezogen und hat dort entsprechend die Rauchmeldeanlage ausgelöst.