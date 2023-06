Großer Erfolg: 7.000 Besucher beim Familienfest des Bezirks Oberfranken

Vom Ponyreiten über Kühe füttern bis hin zum Tretschlepper-Führerschein – all das konnten die kleinen und großen Besucher beim Tag der offenen Tür mit Familienfest des Bezirks Oberfranken am Sonntag unternehmen. Die Kinder sollten spielerisch etwas über Tiere, Natur und Umweltschutz lernen, und man wollte den Familien nach der Corona-Zeit eine unbeschwerte Zeit ermöglichen, so Bezirkstagspräsident Henry Schramm. Insgesamt 7.000 Besucher, vornehmlich Familien mit kleinen Kindern, waren nach Bayreuth gekommen. Aber auch Ministerpräsident Dr. Markus Söder zeigte sich bei seinem Rundgang beeindruckt auf dem Gelände der Landwirtschaftlichen Lehranstalten des Bezirks Oberfranken.