Großeinsatz in Plauen: Polizei beschlagnahmt 1,1 Kilo Crystal

Ein bedeutender Schlag gegen die Drogenszene ist der Polizei in Plauen jetzt gelungen. Bei einem Großeinsatz am Donnerstag haben die Beamten zugeschlagen und über ein Kilo Crystal beschlagnahmt. Auch 150 Gramm Marihuana waren unter den Drogen. Insgesamt sieben Personen haben die Polizisten festgenommen. Fünf von ihnen sitzen jetzt in einer JVA, die anderen beiden sind wieder auf freiem Fuß. Gegen alle Tatverdächtigen ermittelt die Polizei jetzt wegen des Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge.