Großeinsatz in Plauen: Feuer in Mehrfamilienhaus

Die Feuerwehr in Plauen hat einen Großeinsatz hinter sich, die Bewohner sind erst einmal ohne Wohnung: Am Wochenende hat es in einem Mehrfamilienhaus im Ortsteil Haselbrunn gebrannt. Die Einsatzkräfte mussten das gesamte Haus evakuieren und zwei Anwohner über die Drehleiter retten. Eine 33-Jährige und ein 32-Jähriger kamen mit leichten Verletzungen davon, heißt es von der Polizei.

Die Brandursache ist aktuell noch unklar.