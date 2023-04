Großaufgebot der Polizei am Morgen in Naila: Eine Frau hatte sich gemeldet, weil sie verdächtige Geräusche in ihrem Haus gehört haben wollte. Sie dachte, jemand sei bei ihr eingebrochen. Der Einsatz war aber wieder schnell vorbei: Die Polizei hat bei der Durchsuchung des Gebäudes nichts gefunden.