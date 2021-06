Großeinsatz in Marktredwitz: Tennishalle komplett niedergebrannt

Bei der momentanen Hitze kann sich jedes noch so kleine Fünkchen zu einer riesigen Gefahr entwickeln. So auch der verheerende Brand einer Tennishalle am Abend in Marktredwitz. Der Rauch war so stark, dass unter anderem der beliebte Auenpark gesperrt werden musste. Auch um die Tennishalle herum gabs starke Schäden, sagt Wieland Schletz von der Feuerwehr:

Von der Tennishalle ist nur noch ein verkohltes Gerippe übrig. Zum genauen Schaden hat die Polizei bisher keine Angaben gemacht; er dürfte aber gewaltig sein. Verletzt wurde niemand.

Laut Integrierter Leitstelle gab es auch wieder Schaulustige, die den Einsatzkräften im Weg standen.

© NEWS5/Fricke