Eine dicke Rauchwolke war am Nachmittag über Friesau im Saale-Orla-Kreis gehangen. In einer Lagerhalle der Agrargenossenschaft ist ein Radlader in Brand geraten. Das Fahrzeug brannte dabei völlig aus. Zahlreiche Feuerwehrleute mussten anrücken und löschten den Brand. Verletzt hat sich nach aktuellen Informationen niemand. Wie es zu dem Feuer gekommen ist, ist derzeit noch unklar.