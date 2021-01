Einen Schaden von sage und schreibe eineinhalb Millionen Euro hat ein Brand im Hofer Autozuliefererpark bei Haidt verursacht. Das Feuer ist am Nachmittag in einer Gießerei ausgebrochen, genauer: in einer Aluminium verarbeitenden Maschine. Die gesamte Halle war daraufhin verraucht, die Mitarbeiter haben sich keine Verletzungen zugezogen. Wie es zum Brand kommen konnte, ermittelt jetzt die Kripo Hof.

Rund 120 Feuerwehrleute aus den umliegenden Ortschaften waren zum Großeinsatz angerückt.