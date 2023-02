Großeinsatz an Schule: Waffenähnlicher Gegenstand?

An der Berufsoberschule im bayerischen Traunstein gibt es einen Großeinsatz der Polizei. Eine Lehrkraft habe am Dienstag mitgeteilt, dass junge Leute – mutmaßlich Schüler – mit einem oder mehreren waffenähnlichen Gegenständen hantiert hätten, sagte der Pressesprecher des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd, Stefan Sonntag, am Mittag. Der oder die mutmaßlichen Schüler seien dann in die Schule gegangen. «Es ist bisher zu keinen Zwischenfällen gekommen», sagte Sonntag. «Es gibt keine tatsächlichen Merkmale, dass wir wirklich eine ernsthafte Situation hätten. Aber wir nehmen so etwas natürlich ernst.»

Bereits kurz nach 10.30 Uhr war bei der Polizei der Alarm eingegangen. Dutzende Polizeibeamte sind im Einsatz. Standardgemäß werde bei einem Einsatz dieser Größenordnung ein Spezialeinsatzkommando (SEK) mit alarmiert, hieß es weiter. Polizeibeamte seien inzwischen auch in der Schule in den Gängen und an den Klassenzimmern.

Auszubildende seien mit ihren Lehrkräften noch in den Klassenzimmern. Sie hätten sich vorsorglich gemäß den für derartige Fälle geltenden Einsatzplänen in den Klassenzimmern eingesperrt.

Einige Schülerinnen und Schüler hätten das Schulhaus bereits verlassen. Vorsorglich seien sie auf Anordnung der Polizei mit erhobenen Händen aus dem Gebäude gekommen. «Wir wussten ja nicht, ob darunter jemand ist, der etwas im Schilde führt», sagte Sonntag. «Wir müssen auch Acht geben auf unsere eigene Sicherheit.» Bei keinem der Auszubildenden seien aber Gegenstände gefunden worden. Die Schüler würden nun betreut.

Beim Landratsamt Traunstein wurde inzwischen ein Bürgertelefon eingerichtet. Eltern und Angehörige von Schülerinnen und Schülern des Schulzentrums Traunstein können dort Informationen erhalten.