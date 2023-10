Großeinsatz bei Scheunenbrand: 500.000 Euro Schaden

Bei dem Brand einer Scheune in Oberfranken mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften ist ein Schaden von schätzungsweise 500.000 Euro entstanden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, bemerkte ein Anwohner am Donnerstagabend in Königsfeld (Landkreis Bamberg) Brandgeruch und wählte den Notruf. Rund 150 Feuerwehrkräfte waren im Einsatz und verhinderten, dass sich der Scheunenbrand auf das angrenzende Wohnhaus ausbreitete.

In der Halle befanden sich Angaben der Kreisbrandinspektion zufolge 15 Tonnen Kunstdünger. Die Feuerwehr verhinderte, dass der Dünger in Brand geriet. Etwa 430 Heuballen gingen in Flammen auf und eine landwirtschaftliche Maschine wurde zerstört, wie die Kreisbrandinspektion mitteilte. Nach mehreren Stunden war der Brand gelöscht. Niemand sei durch das Feuer verletzt worden, sagte eine Polizeisprecherin. Wie es zu dem Brand kommen konnte, war zunächst unklar. Die Ermittlungen dauerten an.