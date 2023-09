Großeinsätze in Bamberg: Schlägerei vor Asylbewerberunterkunft

Eine Schlägerei in einer Asylbewerberunterkunft in Bamberg hat am Abend über 100 Schaulustige auf den Plan gerufen. Das Ergebnis waren ein Großeinsatz der Polizei und mehrere Verletzte. Vier Personen mussten sogar ins Krankenhaus. Um die Lage vor Ort zu beruhigen, hat die Bamberger Polizei Unterstützung von den Polizeipräsidien aus Mittel- und Unterfranken bekommen. Vor Ort haben die Beamten zahlreiche Besenstiele und Eisenstangen sichergestellt, um schlimmere Verletzungen zu verhindern. Die Hintergründe für den Streit sind derzeit noch unklar. Die Polizei war bis in die Morgenstunden vor Ort, um ein weiteres Aufflammen der Streitigkeiten zu vermeiden. Am Mittag wollten sich dann 40 Personen unberechtigt Zutritt zur Unterkunft verschaffen, was erneut einen Großeinsatz ausgelöst hat.