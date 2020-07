Große Motorrad-Demo in München geplant

München (dpa/lby) – Mehrere Tausend Motorradfahrer wollen am Samstag in München mit einem Korso gegen Fahrverbote an Sonn- und Feiertagen demonstrieren. Von 10.30 Uhr an plant die Motorradstaffel «Blue Peers» eine Rundfahrt im Uhrzeigersinn über den Mittleren Ring. Die Genehmigung dafür seitens des Kreisverwaltungsreferats München steht aber noch aus. Sollte die Demonstration stattfinden dürfen, rechnen die Veranstalter nach eigenen Angaben mit bis zu 12 000 Teilnehmern.

Bundesweit wollen Biker am Samstag in mehreren Städten gegen eine Initiative des Bundesrats zur Reduzierung von Motorradlärm demonstrieren. Unter anderem fordert die Länderkammer, Fahrverbote für Motorräder an Sonn- und Feiertagen aus Lärmschutzgründen leichter zu ermöglichen. Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) sprach sich in der Folge gegen weitere Motorrad-Fahrverbote in Deutschland aus. Fahrer- und Herstellerverbände kritisierten die Vorschläge das Bundesrats zudem als «wirklichkeitsfremd» und «populistisch».