Große Landstadt Fichtelgebirge: Matthias Popp bewirbt sich auch als Landratskandidat von Wunsiedel

Wer folgt auf den Wunsiedler Landrat Karl Döhler? Zu den drei bisherigen Bewerbern kommt jetzt ein vierter hinzu: Matthias Popp von der Großen Landstadt Fichtelgebirge geht ebenfalls ins Rennen um den Posten. Das bestätigt er gegenüber Radio Euroherz nach einer Mitgliederversammlung, bei der er sich zum Landratskandidaten nominieren lassen hat. Die Idee der Großen Landstadt Fichtelgebirge ist es, dass sich alle Gemeinden, die sich dem Fichtelgebirge zugehörig fühlen, zu einer Landstadt zusammenschließen – mit einem gemeinsamen Oberbürgermeister an der Spitze.

Die GLF möchte, so Popp, das Fichtelgebirge politisch wirksamer aufstellen. Die Landespolitische Struktur mache die Kommunen untereinander zu Wettbewerbern. Er glaube, dass mehr übrig bleibt, wenn sich die Ortschaften zu Verbündeten machen und gemeinsam nach außen treten. Ziel sei es, neue Strukturen zu entwickeln, in denen sich die Ortschaften besser entwickeln können, als im Landespolitischen Konkurrenzkampf. Dieser nütze in der Region überhaupt keinem.