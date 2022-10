Große Kleidersammlung in der Euroherz-Region: Das müsst ihr wissen

Im Hofer Land findet morgen (Samstag, 8.10.) eine große Kleidersammlung des Bayerischen Roten Kreuzes statt. Die Bereitschaften des Roten Kreuzes sind im Landkreis Hof unterwegs und sammeln eure Altkleider. Die müsst ihr bis morgen um 8 Uhr bereitstellen oder an den bekannten Sammelpunkten abgegeben. Ihr könnt Kleidung, Bett- und Tischwäsche, Strickwaren oder andere Textilien spenden. Abfälle und Lumpen gehören aber nicht in die Kleidersammlung. Die Textilien werden später sortiert und entweder vom Roten Kreuz gelagert oder dem Altstoffhandel zugeführt. Diese Erlöse kommen dann den sozialen Diensten des BRK zugute. In diesen Kommunen findet die Kleidersammlung statt:

Bad Steben

Gattendorf

Geroldsgrün

Helmbrechts

Leupoldsgrün

Münchberg

Regnitzlosau

Rehau

Schauenstein

Schwarzenbach am Wald

Sparneck

Stammbach

Steinbach

Weißdorf

Zell