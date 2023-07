Große Bühne für Genusshandwerker: Erstes Genussfestival Hofer Land

„Mit Herz und Hand“, so heißt der Ehrenamtssong den Heiner Wolf 2019 für den Landkreis Hof produziert hat. Bayerns (…)

Bei Temperaturen weit über 30 Grad mussten in Oberfranken am Samstag viele Einsatzkräfte ausrücken. Bei Gattendorf im Landkreis Hof hat (…)

Hitze-Samstag in Oberfranken: Brände in den Landkreisen Hof, Bamberg und Coburg

Am Kornberg dürfen Mountainbiker wieder fahren, wo sie wollen. Das Verwaltungsgericht in Bayreuth hat eine Allgemeinverfügung des (…)

Arndt Fenstertechnik investiert: Neue Produktions- und Lagerhalle in Gattendorf

Im Mai hat sich der Landkreis Hof wieder an der Aktion Stadtradeln beteiligt. Jetzt hat Landrat Oliver Bär die Sieger gekürt und konnte (…)

Landkreis Hof: Kinder können sich Sommerferien-Pass abholen

In drei Wochen sind die Schüler in Bayern schon in den Sommerferien. Die Kommunale Jugendarbeit im Landkreis Hof bietet auch dieses (…)