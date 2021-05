Großbrand in Schreinerei-Betrieb in Burgbernheim

Burgbernheim (dpa/lby) – Ein sehr großes Feuer ist am Donnerstag in einem Zimmereibetrieb im mittelfränkischen Burgbernheim (Landkreis Neustadt an der Aisch – Bad Windsheim) ausgebrochen. Das Polizeipräsidium Mittelfranken sprach mittags von einem Großbrand mit einer weithin sichtbaren Rauchsäule. Die Rettungskräfte waren am Vormittag alarmiert worden. Mehrere Stunden später dauerten die Löscharbeiten noch an. Weitere Angaben zur Ursache des Brandes gab es zunächst nicht. In dem Unternehmen werden nach Auskunft der Polizei Fertighäuser hergestellt.

© dpa-infocom, dpa:210513-99-584951/2