Großbrand in Hof: Benefizkonzert in der Alten Filzfabrik

Vor gut eineinhalb Wochen haben einige Anwohner in Hof bei einem Großbrand in der Marienstraße ihr ganzes Hab und Gut verloren. Das Feuer hat einen Millionenschaden verursacht. Die Brandursache ist unterdessen weiterhin unbekannt. In den Tagen nach dem Brand haben die Menschen aus der Region großes Mitgefühl gezeigt, und den Betroffenen Spenden angeboten. Um den guten Zweck geht es am Abend auch bei einem Benefizkonzert in der Alten Filzfabrik in Hof. Fünf Bands haben sich zusammengetan, um einen ihrer Freunde zu unterstützen, der durch den Brand ebenfalls sein Zuhause verloren hat. Einlass ist ab 19 Uhr. Der Eintritt beträgt 10 Euro und kommt genauso wie die erwarteten Spendeneinnahmen dem Betroffenen zu.