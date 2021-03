Großbrand in Elisenfels: Nachlöscharbeiten nötig

Meterhohe Flammen, dicke Rauchschaden und am Ende stand nur noch ein verkohltes Gebäudegerippe: Der Brand in einer Fabrik im Arzberger Ortsteil Elisenfels war einer der größten der vergangenen Jahre in der Region. Über 240 Einsatzkräfte haben beim Löschen und Aufräumen am Wochenende geholfen – auch aus dem Nachbarlandkreis Tirschenreuth kamen die Feuerwehrleute. Der geschätzte Schaden liegt zwischen einer halben und einer Million Euro. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.

Bei so einem Ausmaß hieß es auch gestern noch: Wachsam sein. Die Feuerwehr musste nochmal ausrücken, um einen erneuten Ausbruch des Feuers zu verhindern.

© NEWS5/Fricke