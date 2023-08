In Bayreuth waren vergangene Nacht gut 100 Feuerwehrleute wegen eines Großbrandes im Einsatz. Das Feuer ist am Abend im Obergeschoss eines Restaurants im Ortsteil Oberkonnersreuth ausgebrochen. Die Flammen haben schnell auf den Dachstuhl übergegriffen. Die Feuerwehren konnten den Brand aber unter Kontrolle bringen. Nach aktuellem Stand sind drei Menschen leicht verletzt worden. Was den Brand ausgelöst hat ist nicht klar.