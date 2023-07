Großbrand im Landkreis Tirschenreuth: Kühe vermisst

Eineinhalb Millionen Euro Schaden, mehrere tote und vermisste Rinder, etwa 185 Einsatzkräfte vor Ort: Das ist die Bilanz eines Großbrands auf einem Bauernhof bei Plößberg im Landkreis Tirschenreuth. Dort hatte am Abend erst eine Lagerhalle gebrannt, in der Heuballen gelagert waren. Das Feuer hat von dort auf den angrenzenden Kuhstall übergegriffen. Beide Gebäude standen daraufhin komplett in Brand, schreibt die Polizei. Die Einsatzkräfte konnten verhindern, dass auch noch das Wohnhaus brennt. Bis in die Nacht haben sie gelöscht. Die Brandwache läuft noch immer.

Die meisten Rinder sind eingefangen und bei umliegenden Höfen untergebracht. Etwa zehn bis 15 Tiere laufen aber wohl noch frei in der Umgehung herum. Falls ihr die Rinder im Landkreis Tirschenreuth entdeckt, meldet euch bitte bei der Polizei.