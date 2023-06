Großbrand bei Presseck: Zwei Scheunen komplett zerstört

In Altenreuth bei Presseck im Landkreis Kulmbach sind in der Nacht zwei Scheunen in Flammen aufgegangen. Ursprünglich hatte an dem landwirtschaftlichen Anwesen eine Wiese gebrannt. Das Feuer hat dann auf die beiden Gebäude übergegriffen, meldet das Nachrichtenportal News5. Ein angrenzendes Wohnhaus ist ist von dem Brand verschont geblieben – Dank des Einsatzes von etwa 200 Feuerwehrleuten, die in der Nacht vor Ort gewesen sind. Informationen zu Verletzten oder, ob sich Tiere in den Scheunen aufgehalten hatten, liegen uns bislang noch nicht vor.

© NEWS5/Fricke