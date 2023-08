Großbrand auf Bauernhof richtet großen Schaden an

Ein Feuer hat ein Wohnhaus auf einem Bauernhof im niederbayerischen Landkreis Passau stark beschädigt. Ein Großaufgebot der Feuerwehr war im Einsatz, um den Brand auf dem landwirtschaftlichen Anwesen in Tittling zu löschen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Das Feuer war am Dienstag gegen 11.20 Uhr ausgebrochen und hatte sich vom Heustadel auf ein angrenzendes Wohngebäude ausgebreitet. Die Flammen waren den Angaben zufolge weithin sichtbar. Verletzt wurde niemand. Auch Tiere kamen nicht zu Schaden.

Der Heustadel brannte komplett nieder. Das Wohnhaus wurde schwer beschädigt. Ein weiteres Wohnhaus konnte vor den Flammen gerettet werden. Der Schaden wird auf über 200.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.