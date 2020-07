Großbaustelle in Selb: Christoph-Krautheim-Straße ab heute gesperrt

An einigen Stellen in der Region leben Radfahrer regelrecht gefährlich, wenn sie auf den Straßen unterwegs sind. Die Stadt Selb will die Situation jetzt verbessern. Dafür ist aber eine Großbaustelle notwendig. Ab heute beginnen die Bauarbeiten in der Christoph-Krautheim-Straße. Für die gibt’s auch komplett neue Leitungen. Autofahrer müssen deshalb bis Ende Mai kommenden Jahres Geduld beweisen. Die Christoph-Krautheim-Straße ist so lange voll gesperrt. Ausweichen könnt ihr über die B15 oder über Erkersreuth.