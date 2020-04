Großbaustelle in Hofer Ernst-Reuter-Straße geht weiter: Fahrbahn Richtung Naila ist dran

Die Deutsche Bahn saniert in der kommenden Nacht den Bahndamm am Schlossweg in Hof. Der Durchlass ist dann voll gesperrt. Die viel größere Baustelle in Hof ist aber ohne Zweifel die Ernst-Reuter-Straße. Heute gehen die Bauarbeiten weiter.

Der Verkehr wandert für die kommenden Wochen auf die Seite, die nach Rehau führt. Die hat das Staatliche Bauamt Bayreuth ja schon im vergangenen Jahr erneuern lassen. Somit steht nur eine Spur in jeder Richtung zur Verfügung. Die andere Seite, die normalerweise Richtung Naila führt, bekommt bis Mitte Mai eine neue Decke. Dadurch geht das Abbiegen nicht an allen Kreuzungen in der Ernst-Reuter-Straße. Die Jahnstraße ist ja ohnehin wegen der Brückenbaustelle momentan voll gesperrt. Auch die Hofer Stadtbusse fahren so lange wieder anders.