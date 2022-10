Groß plus Klein: Diakonie Hochfranken unterstützt ukrainische Mütter und Kinder

Seit Kriegsbeginn sind viele Geflüchtete aus der Ukraine zu uns in die Euroherz-Region gekommen. Darunter vor allem auch viele Mütter mit ihren Kindern. Unterstützung bekommen sie unter anderem durch das Projekt „Groß plus Klein“ der Diakonie Hochfranken. In der Gruppe wird vor allem viel gespielt und gekocht, erklärt Franziska Kassler von der Diakonie Hochfranken in einer aktuellen Mitteilung. Das soll den Frauen und ihre Kinder beim Deutschlernen helfen. Daneben gibt es aber auch verschiedene kreative Angebote und vier mal pro Woche einen Morgenkreis. Dabei sprechen die Frauen darüber, was sie beschäftigt und welche Probleme sie in Deutschland haben. Finanzielle Unterstützung bekommt die Diakonie Hochfranken vor allem von der Aktion Mensch, aber zum Beispiel auch von der Stadt Rehau.