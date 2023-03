Das Wetter könnte im Moment zwar besser sein. Trotzdem ist jetzt wieder die Zeit angebrochen, in der wir mehr draußen unterwegs sind. Passend dazu öffnet morgen das Felsenlabyrinth in Wunsiedel. Zeitgleich veranstalten die Luisenburg-Festspiele auch einen Tag der offenen Tür. Eine Wanderung durch das größte Gesteinsmeer Europas nimmt etwa zwei Stunden in Anspruch.