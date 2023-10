Größter Müll-Verbrauch: Hofer Land bundesweit in den Top 10

Ab dem kommenden Jahr landet euer Verpackungsmüll auch in Stadt und Landkreis Hof in der gelben Tonne. Schon jetzt befürchten einige, dass die für den Abfall, der im Haushalt anfällt, gar nicht ausreicht. Zahlen des Landesamtes für Statistik belegen jetzt zumindest, dass in Hof deutlich mehr Müll anfällt als im Bundesdurchschnitt. Demnach lag der Abfall-Berg der privaten Haushalte im Landkreis Hof 2021 bei 726 Kilo pro Kopf. Er landet damit deutschlandweit auf dem sechsten Platz. Direkt dahinter folgt die Stadt Hof mit einem Pro-Kopf-Verbrauch von 722 Kilo. Der Landkreis Wunsiedel liegt auf dem 13. Platz. Zum Vergleich: In ganz Deutschland sind 2021 im Schnitt 483 Kilo Abfälle pro Kopf angefallen.

Im Saale-Orla-Kreis ist der private Müllverbrauch auch überdurchschnittlich. Der Vogtlandkreis und der Landkreis Tirschenreuth liegen deutlich unter dem bundesweiten Schnitt. Die genauen Zahlen findet ihr auf unserer Website.

Platz 6: Landkreis Hof – 726,1 Kilo

Platz 7: Hof – 722,5 Kilo

Platz 13: Landkreis Wunsiedel i.Fichtelgebirge – 662,8 Kilo

Platz 99: Saale-Orla-Kreis – 536,5 Kilo

Platz 349: Vogtlandkreis – 408,0 Kilo

Platz 384: Landkreis Tirschenreuth – 353,8 Kilo