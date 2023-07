Größte Solaranlage in Helmbrechts: PV-Freiflächenanlage der LuK entsteht

Erst waren es die Windräder in der Region, jetzt sind es Photovoltaikanlagen, die überall auf Dächern und Feldern zu sehen sind. Die Kommunen setzen nach der Energiekrise des vergangenen Jahres verstärkt auf erneuerbare Energien. So auch Helmbrechts.

Dort entsteht gerade die größte Photovoltaikanlage der Stadt. Es handelt sich dabei um eine Freiflächen-Anlage, also eine Anlage, die frei auf einer Wiese bei Ottengrün steht. Die Photovoltaik-Anlage soll sich durch ihre Lage entlang der Bahnlinie gut in die Landschaft einfügen, heißt es in einer Mitteilung. Bepflanzungen, Steinlesehaufen und Totholzinseln sollen Insekten und kleinen Tieren einen Lebensraum bieten. Schafe können künftig zwischen den Solarmodulen weiden. Betreiber sind die Licht- und Kraftwerke in Helmbrechts (LuK), die sich zahlreiche regionale Partner bei ihren Energiewende-Projekten mit ins Boot geholt haben. Spätestens Anfang kommendes Jahr wollen sie ihre PV-Anlage in Betrieb nehmen, Etwa 1000 Haushalte können dann mit Sonnenstrom versorgt werden.