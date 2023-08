Größerer Drogenfund auf der Autobahn: Zwei Männer in U-Haft

Zwei Männer sind auf der Autobahn 9 bei Feucht in Mittelfranken mit mehreren Kilo Rauschgift im Auto erwischt worden. Die Polizei stellte das Fahrzeug und die Drogen sicher. Die Verdächtigen kamen in Untersuchungshaft, wie die Beamten am Mittwoch mitteilten.

Bei der Durchsuchung des Autos entdeckten die Beamten knapp zwei Kilogramm Amphetamin und mehr als ein Kilogramm Marihuana. Die Drogen waren teilweise in einem versteckten Fach verstaut.

Die 24 und 28 Jahre alten Männer wurden nach dem Drogenfund am Sonntagabend festgenommen und dem Haftrichter vorgeführt, der auf Antrag der Staatsanwaltschaft Haftbefehl erließ. Ihnen wird der Handel mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge vorgeworfen.