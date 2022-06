Auf dem Gelände einer Brauerei in Kaufbeuren ist es zu einem größeren Gebäudebrand gekommen. Nach Angaben der Polizei stand das Dach eines nicht mehr genutzten Hauses am Donnerstag großflächig in Flammen. Das Feuer sei auch von weitem zu sehen, sagte eine Polizeisprecherin. Durch den Brand kam es zu einem größeren Feuerwehreinsatz und zu Verkehrsbehinderungen in der Innenstadt. Details zur Ursache und zum Sachschaden waren zunächst nicht bekannt.