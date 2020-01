Grippewelle rollt: Grundschulen in Elsterberg und Lengenfeld geschlossen

Das Corona-Virus sorgt bei vielen in der Bevölkerung momentan für Verunsicherung. Dabei vergessen viele gerne mal, dass jetzt auch wieder Grippe-Saison ist und diese Krankheit nicht weniger gefährlich ist. Viele Menschen sind dagegen immer noch nicht geimpft. Darauf weist das Landratsamt in Plauen hin. In Elsterberg sind sogar so viele Kinder krank, dass die Grundschule von heute bis Freitag geschlossen bleibt.

Derzeit seien 50 Schülern betroffen, sagte ein Sprecher des Landesamts für Schule und Bildung. Sie klagen über Bauchschmerzen, Erbrechen und Fieber. Mindestens ein Kind habe eine Grippe. Unklar ist, woran die anderen Schüler erkrankt sind. Auch zur Ursache gibt es bisher keine Hinweise.

Bereits seit Montag sei wegen vieler Krankheitsfälle eine Grundschule in Lengenfeld geschlossen. Dort soll der Unterricht vermutlich morgen wieder stattfinden, so der Sprecher des Landesamts.