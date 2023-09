Grippe-Schutzimpfung 2023: Vogtlandkreises schaltet Onlineanmeldeportal frei

Es ist Herbst und das bedeutet: Die Grippe-Saison startet. Das Landratsamt im Vogtlandkreis weist deshalb auf die Möglichkeiten zur Grippe-Schutzimpfung hin. Die Impfung sollte jährlich vor Beginn der Influenzasaison durchgeführt werden. Also vorzugsweise in den Monaten Oktober und November. Ihr könnt euch zum Beispiel beim Hausarzt impfen lassen. Termine gibt’s aber auch im Gesundheitsamt in Plauen. Dort bekommt ihr vom 12. Oktober bis zum 5. Dezember immer dienstags und donnerstags am Nachmittag eine Impfung. Ab sofort könnt ihr euch für einen Termin anmelden.

Fürs Netz:

Das geht telefonisch unter 03741 300-3521 oder 03741 300-3526, oder über ein neues Online-Portal