Grillsaison gestartet: Bayerns Umweltminister warnt vor gefährlichen Unfällen

Am Wochenende haben viele schon Mal angegrillt für dieses Jahr. Aus diesem Anlass weist Bayerns Umweltminister Thorsten Glauber aber auch nochmal auf die Gefahren hin. In Deutschland kommt es jedes Jahr zu ca. 4000 Grillunfällen. Jeder zehnte Unfall endet mit schlimmen Verbrennungen. Ihr solltet also darauf achten, dass euer Grill DIN geprüft ist und sicher steht. Grillen mit Gas und Kohle ist nur im Freien erlaubt und wegen der Brandgefahr auch nicht unter einem Sonnenschirmen. Der Anzünder sollte vor dem Auflegen des Grillguts vollständig verbrannt sein und auf der Kohle sollte sich auch eine weiße Ascheschicht gebildet haben. Kinder sollen den nötigen Sicherheitsabstand einhalten.